Hagenow : Banken skeptisch bei Abhebungen

Absicherung im Alter: Was können Bankangestellte tun, um zu verhindern, dass Senioren Opfer von Enkeltrickbetrügern werden?

von Jacqueline Worch

30. August 2018, 12:00 Uhr

Die Sicherung des Eigenheims, die Versorgung des leiblichen Wohls, Betrügereien – es gibt vieles, wovor sich die Menschen heutzutage fürchten. Vor allem Senioren fühlen sich in diesen Bereichen zunehmend verunsichert. In dieser Woche zeigen wir Ihnen, wie Sie sich und die, die Sie lieben schützen können. Unser Thema der Woche: Absicherung im Alter.

Das Telefon klingelt. Erna S. hebt den Hörer ab. Am anderen Ende der Leitung ist ihr Enkel, so glaubt sie zumindest. Er stecke in Schwierigkeiten und bräuchte ihre Hilfe. Ob sie ihm nicht eine erhebliche Summe Geld leihen könne, ein Freund würde es später auch bei ihr abholen. Sofort eilt Erna S. zu ihrer Bank, um das Geld zu besorgen, doch wie reagieren die Bankangestellten am Schalter, wenn ihre Kundin plötzlich mehrere Tausend Euro abheben möchte?

Was in diesem hypothetischen Szenario geschildert wird, ist nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern bereits mehr als einmal vorgekommen. Immer wieder fallen Senioren auf diese und andere Betrugsmaschen herein und werden dabei um ihre Ersparnisse gebracht. Es stellt sich jedoch die Frage, inwiefern Bankangestellte in solchen Situationen eingreifen dürfen, um ihre Kunden vor sich selbst zu schützen. Denn schließlich gehört das bei der Bank hinterlegte Geld Erna S. Sie ist die Inhaberin des Kontos und kann theoretisch darüber verfügen wie sie es möchte.

Experten auf dem Gebiet der Kriminalitätsprävention hoffen jedoch, dass Bankangestellte in solchen Fällen aufmerksam werden und bei ihren Kunden die Hintergründe einer solch ungewöhnlich hohen Abhebung erfragen. „Wir haben mitbekommen, dass Bankangestellte in den vergangenen Jahren hellhörig geworden sind“, berichtet Bernd Fritsch, Seniorensicherheitsberater in Mecklenburg-Vorpommern. Angestellte von Geldinstituten hätten ihre Kunden in solchen Fällen beispielsweise gefragt, ob sie mit dem Geld eine schöne Reise machen oder eine größere Anschaffung tätigen wollen würden. Auf diese Weise hätte schon ein paar Mal verhindert werden können, dass Senioren Trickbetrügern zum Opfer fallen.

Das bestätigt auch Stefanie Rathsack, Leiterin der Sparkassen Service Filiale am Schweriner Marienplatz. Das Geldinstitut würde seine Mitarbeiter regelmäßig schulen, um sie für das Thema Enkeltrickbetrug zu sensibilisieren und ihre Kunden somit vor möglichen Schäden zu schützen. „Wenn Kunden im Verhalten auffällig beispielsweise verängstigt oder nervös wirken oder eine eher ungewöhnlich hohe Summe Bargeld verfügen möchten, fragen unsere Mitarbeiter vertraulich nach dem Zweck oder Hintergrund der Barabhebung. Durch direkte Ansprache auf den Enkeltrick konnten unsere Mitarbeiter in der Vergangenheit Kunden bereits vor dem möglichen Verlust des Geldes bewahren“, so Rathsack.