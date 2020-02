Bauschutt einfach abgekippt

Gemeinde Toddin sucht nach Hinweisen zur dreisten Müllentsorgung

von svz.de

19. Februar 2020, 05:00 Uhr

Ein besonders dreister Fall von illegaler Müllentsorgung sorgt in der Gemeinde Toddin für einige Aufregung. Ein Unbekannter hat wahrscheinlich am Montag in einem Waldstück nahe des Ortsteiles Clausenheim eine beträchtliche Menge Bauschutt abgekippt. Frauen aus der Gemeinde, die die Entdeckung machten, erstatteten Anzeige beim Ordnungsamt des Amtes Hagenow-Land. Die Zeugen konnte den Tatzeitraum auf etwa 9 Uhr an besagtem Montag eingrenzen. Verdächtig ist der Fahrer eines roten Radladers, der in der Nähe beobachtet wurde. Beim abgekippten Müllhaufen fanden sich dann auch deutliche Radspuren einer solchen Baumaschine.

Marco Haurenherm, Bürgermeister der Gemeinde Toddin, war gleichfalls fassungslos. „Einen solch dreisten Fall von Müllentsorgung hatten wir lange nicht. Wir suchen jetzt intensiv nach dem möglichen Täter und haben diesen Umweltfrevel auch schon bei der Polizei angezeigt. Am meisten erhoffen wir uns jedoch Hinweise von weiteren Zeugen, die etwas Verdächtiges an diesem Tag gesehen haben oder Hinweise geben können“. Wird der Täter nicht gefunden, bleibt es an der Gemeinde, den einfach abgekippten Dreck auf ihre Kosten zu entsorgen.