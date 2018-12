Boizenburg : Big Band Sound in Tarnow Schule

Wo sonst die Schüler der Regionalen Schule „Rudolf Tarnow“ in Boizenburg ihre Pause verbringen, erklangen am vergangenen Sonnabend unter dem Motto „African Gospel“ die mitreißenden Klänge der Big Band „mixed up“ sowie der Trommelgruppe „Takomba“.

von Tilo Röpcke

10. Dezember 2018, 11:43 Uhr

„Unser Ziel ist es, die Menschen aus der Region zwischen Boizenburg, Lüneburg und Hamburg zum gemeinsamen Singen und Musizieren anzuregen“, erzählt der musikalische Leiter des „Musik-Kreises“, Manfred Schulz aus Hohnstorf/Elbe.

Der pensionierte Lehrer aus Hamburg ist der Stadt Boizenburg und Bürgermeister Harald Jäschke sehr dankbar, dass seinem Ensemble nach der überraschenden Absage seitens der Lauenburger Maria-Magdalenen-Kirche Lauenburg die Aula der Regionalen Schule zur Verfügung gestellt wurde. „Wir freuen uns sehr, dass in Boizenburg diese gemeinnützige Kulturarbeit geschätzt und unterstützt wird. Zurzeit musizieren in den sieben Ensembles unseres Vereines fast 60 Aktive aus der Region zwischen Hamburg im Westen und Neuhaus im Osten“, sagt Manfred Schulz nur wenige Minuten vor dem Konzert in Boizenburg.