Boizenburg: Brand eines Gartenhauses

28. Mai 2019, 11:07 Uhr

Beim Brand eines Gartenhauses in Boizenburg ist am späten Montagabend ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Aus noch ungeklärter Ursache war es gegen 23 Uhr zum Ausbruch des Feuers in der Gartensparte am Weg der Jugend gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das Gebäude bereits in voller Ausdehnung. Abgesehen von einem alten Sofa, soll sich im Gartenhaus kein weiteres Mobiliar befunden haben. Die Polizei hat unmittelbar vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen.