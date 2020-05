Boizenburg: Leerstehendes Gebäude geriet in Brand

von Polizeiinspektion Ludwigslust

29. Mai 2020, 10:58 Uhr

In Boizenburg ist am späten Donnerstagnachmittag ein leerstehendes Haus in Brand geraten. Dabei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Flur des seit vielen Jahren ungenutzten Gebäudes aus. Dort richtete der Brand den größten Schaden an. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Boizenburg und Schwartow kamen zum Einsatz und löschten die Flammen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, jedoch wird Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Die Polizei geht diesbezüglich bereits ersten Hinweisen nach.