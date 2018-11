Boizenburg: Vier Hauseinbrüche in der Region

von svz.de

26. November 2018, 10:49 Uhr

In der Region Boizenburg sind unbekannte Täter am Samstag in vier Einfamilienhäuser gewaltsam eingedrungen. Dabei stahlen die Täter unter anderem Schmuck, Bargeld und Bekleidung. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. In der Ortschaft Heidekrug nutzten die Einbrecher in drei Fällen die Abwesenheit der Hauseigentümer und drangen durch Fenster bzw. Terrassentüren in die Gebäude ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchten sie dort mehrere Räume.

Ein vierter Fall wurde aus dem benachbarten Nostorf gemeldet. Die Polizei geht von einem Zusammenhang aller Taten aus, die sich zwischen 13:00 Uhr und 23:00 Uhr ereigneten. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren an den Tatorten und hat die Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen. Hinweise zu diesen Vorfällen, insbesondere zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) entgegen.