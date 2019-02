Hagenow : Brand in Wohnung gelöscht

Am Sonntag war ein Brand in einer Küche ausgebrochen.

von Mayk Pohle

03. Februar 2019, 20:00 Uhr

Die Feuerwehr hat Sonntagmittag in der Neuen Heimat einen entstehenden Wohnungsbrand schnell gelöscht und Schlimmeres verhindert. In einer Wohnung war in der Küche Feuer ausgebrochen, die installierten Melder schlugen Alarm.

Die Bewohner riefen umgehend die Wehr. Die rückte mit 25 Mann und sechs Fahrzeugen an. Unter Atemschutz wurde das Feuer gelöscht, es gab keine Verletzten. Durch den Brandrauch kann die Wohnung derzeit nicht genutzt werden.