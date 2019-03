Boizenburg : Bücherkiste im Zeichen der Frau

von svz.de

15. März 2019, 07:06 Uhr

Nicht lange mussten die Organisatoren der Boizenburger Bücherkiste überzeugt werden, bis sie sich entschlossen, an den Frauentags-Wochen von Boizenburgs Gleichstellungbeauftragter, Beate Benz, zu partizipieren. Schnell war der heutige Freitag für eine weitere Lesung auserkoren worden. Zum Thema hat sich die Veranstaltungsreihe – ganz der Initiative von Beate Benz entsprechend – Titel von und über starke Frauen gemacht. Ab 16 Uhr können Interessenten gespannt sein, was sie in der Boizenburger Stadtbibliothek dehingehend erwartet.