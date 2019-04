Hagenow : Chancenatlas sehr beliebt

Wirtschaftsförderungsgesellschaft bringt diese Broschüre zum 7. Mal heraus

Der Chancenatlas, den die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestmecklenburg (Wifög) bereits nunmehr zum siebten Mal herausbringt, erfreut sich wachsender Beliebtheit bei Studierenden und der regionalen Wirtschaft gleichermaßen. Jahr für Jahr hat sich die Zahl der teilnehmenden Unternehmen erhöht, die den Studierenden Praktika, Werksstudentenverträge oder aber einen Platz und thematische Unterstützung für Abschlussarbeiten anbieten. Die diesjährige Ausgabe enthält Angebote von insgesamt 34 Unternehmen. Erstmals verteilt wird der Chancenatlas 2019 am 11. April auf der Hochschulmesse Supa 2019, die alle zwei Jahre in Stralsund stattfindet. Anschließend wird er auch im Rahmen der Hochschulmesse „Stuwi“ durch Mitarbeiter der WiFöG an der Hochschule Wismar am 23. Mai ausgegeben.

Der Chancenatlas 2019 ist überall dort erhältlich, wo er dringend gebraucht wird: an den Karriereservicestellen der Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern. Darüber hinaus steht der aktuelle Chancenatlas 2019 auch unter www.invest-swm.de als PDF-Dokument zum kostenfreien Download zur Verfügung.