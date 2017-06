Rekrutengelöbnis in Hagenow : Das Bataillon kommt zum Rathaus

Es ist gut, dass die Bundeswehr mal aus ihrer sicheren Kaserne kommt und sich in der Stadt zeigt. Es geht ja nicht um irgendeine Truppe, sondern um unsere Armee. Bürger in Uniform, wie es so schön heißt. Und warum sollten die, die freiwillig für das Land dienen und dabei die Strapazen einer Grundausbildung auf sich nehmen, das nicht öffentlich mit einem Gelöbnis kundtun? Natürlich wird es nicht jedem gefallen, doch Protest ist nicht verboten. Es geht aber auch um die Verbundenheit mit dem Standort. Stolz hatten die Soldaten in Afghanistan ihr Ortsschild „Hagenow“ aufgebaut, das war ihre symbolische Verbindung zur Heimat. Die einzige Frage, die man haben kann ist, warum es denn so lange gedauert hat, bis es mal ein öffentliches Gelöbnis gibt? Und, die anderen Partnergemeinden, wie Wittenburg, Vellahn oder Lübtheen, werden nun auch bald ihr Gelöbnis haben wollen.