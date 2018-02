Brückenfest Amt Neuhaus : Das Fest der unvollendeten Einheit

Seit 2012 wird immer am 3. Oktober auf fehlende Brücke zwischen dem Amt Neuhaus und dem übrigen Landkreis Lüneburg hingewiesen

von Jacqueline Worch

19. Februar 2018, 05:00 Uhr

„Dem Namen nach brauchte es das Fest gar nicht mehr zu geben“, begann SVZ-Redakteur Mayk Pohle 2015 seinen Beitrag über das Brückenfest in Darchau. Schließlich sei das Projekt Elbbrücke seit dem kurz zuvor ergangenen Kreistagsbeschluss mausetot. „Doch die Idee, der Wunsch, die Forderung nach einer festen Verbindung über die Elbe sind lebendiger denn je.“

Es ist der 3. Oktober, ein geschichtsträchtiges Datum, an dem in jedem Jahr tausende Touristen und Bürger der Region nach Darchau pilgern, um ihrem einheitlichen Wunsch nach einer Elbquerung Ausdruck zu verleihen. Seit 2012 bekennen die Einwohner des Amtes Neuhaus sowie des restlichen Landkreises Lüneburg so Flagge. Dabei war das Fest nie als jährliches Event und Besuchermagnet geplant. „Das Brückenfest ist ja entstanden, weil unser Verein vor der Bürgerbefragung ein Zeichen für die Brücke setzen wollte“, sagte Jörg Sohst vom Verein Brücken bauen im September 2014 im Gespräch mit der damaligen SVZ-Redakteurin Maria Nielsen. „Das Fest hatte jedoch so eine große Resonanz und Erfolg, dass die Menschen an uns als Organisatoren den Wunsch herangetragen haben, dass wir es nochmal veranstalten sollen“, erklärte die Bürgermeisterin des Amtes Neuhaus, Grit Richter.

Daraufhin hätte man sich dazu entschlossen, das Fest auch weiterhin zu veranstalten. So solle die Forderung nach einer Elbquerung trotz stagnierender Planungen nicht noch weiter verstummen. Inzwischen wolle man die Menschen beiderseits der Elbe am Tag der Deutschen Einheit zusammenführen und an die traditionelle Verbundenheit der Bewohner links und rechts des Flusses anknüpfen, meint Jörg Sohst.

Diesem Gedanken folgend hätte es in den vergangenen Jahren mehrere Veranstaltungen gegeben, die den Wunsch der Bürger nach einer Brücke an die Öffentlichkeit tragen. „Im Rahmen der Bemühungen um die Brücke haben sich ja viele Menschen gefunden, die Initiativen gegründet haben, um den Gedanken der Brücke in die Welt zu tragen“, sagte auch Grit Richter. Ein Beispiel dafür sei das traditionelle Brückenschach. „Ich finde es ganz toll. Denn Schach an sich ist ja eine Sportart, die hier schon seit vielen Jahren betrieben wird. Und dem Wunsch nach einer Brücke Ausdruck zu verleihen, ist mit dem Brückenschach sehr gut gelungen.“

Auch die Organisatoren des Brückenfestes ließen sich in den vergangenen Jahren immer wieder etwas einfallen, um den Traum der Elbquerung nicht nur aufrecht zu erhalten, sondern diesen sogar Wirklichkeit werden zu lassen. So musste jeder Besucher des Festes 2015 beispielsweise eine symbolische Brücke überqueren, um an den Feierlichkeiten teilnehmen zu können. Dabei nutzen die Organisatoren des Brückenfestes nicht nur eine optische Symbolik, denn auch das Datum der jährlichen Veranstaltung ist bewusst gewählt. „Der Tag der Deutsche Einheit scheint uns besonders geeignet zu sein, auf die fehlende Elbbrücke zwischen dem Amt Neuhaus und dem übrigen Landkreis Lüneburg hinzuweisen. Erst wenn die Brücke steht, ist die Einheit vollendet“, sagte das Mitglied des Fördervereins Brücken bauen, Karl Heinz Hoppe, beim ersten Brückenfest im Jahr 2012.

Diese Einheit lässt bis heute auf sich warten, denn trotz dieser und anderer Veranstaltungen im Zuge der Bemühungen um den Bau einer Elbquerung bei Darchau, blieb der Ruf nach einer solchen bisher unbeantwortet. Doch eines scheint im Amt Neuhaus mittlerweile festzustehen: Ob mit oder ohne Elbquerung, das Brückenfest am Tag der Deutschen Einheit wird weiterhin als Begegnung zwischen Ost und West gefeiert werden.