Kampf dem Leerstand : „Das Gesamtbild muss stimmen“

von Thorsten Meier

erstellt am 25.Okt.2017 | 21:00 Uhr

Es ist ein Problem mit dem viele Städte kämpfen: leer stehende Läden in der Innenstadt. In Hagenow sind es zurzeit 25, teilte Wirtschaftsförderer Roland Masche auf der jüngsten Sitzung des Wirtschaftsausschusses der Stadt mit. Elf davon lägen in der Langen Straße, die von dem Leerstandsproblem besonders betroffen ist. Unter dem sperrigen Begriff „Ansiedlungsoffensive“ suchte der Wirtschaftsausschuss deshalb nach Lösungen, die Straße wieder zu beleben. Lesen Sie den ganzen Bericht in der Printausgabe am Donnerstag.