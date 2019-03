Hagenow : Das Lager ist leer

Möbelbörse des Arbeitslosenverbandes bittet um Spenden für Bedürftige

von Dieter Hirschmann

12. März 2019, 20:00 Uhr

Es sieht schon mächtig leergefegt aus in den Räumen der Möbelbörse des Arbeitslosenzentrums in der Steegener Straße. „Es fehlt fast an allem. Hausrat, Geschirr und Möbel sind an Bedürftige gegangen. Nun bitten wir um Spenden, damit wir unsere Lagerbestände wieder auffüllen können“, sagt Waltraud Krüger, die Leiterin des Arbeitslosenzentrums in der Möllner Straße von Hagenow, zu dem die Möbelbörse gehört. Besonders gefragt sind nach ihren Worten Hausratsgegenstände sowie Möbel für kleinere Wohnungen. „Der Bedarf an Geschirr, Kochtöpfen und Pfannen ist immer vorhanden. Dieser Posten gehört zur Erstausstattung, die in der Regel vom Jobcenter finanziert wird. Aber auch bei Möbeln suchen wir zweitürige Kleiderschränke, Küchenmöbel und Schlafstuben“, macht Waltraud Krüger weiter deutlich. Der Leiter der Möbelbörse, Eiko Pawlowski bittet darum, dass nicht am Wochenende Möbelspenden vor die Tür der Möbelbörse zu stellen. „Einfacher ist es, wenn Spender Kontakt mit uns aufnehmen, damit wir einen Termin für einen Transport machen können“, sagt er. Wer Hausrat und Möbel spenden möchte, kann sich per Mail unter post@alv-hagenow.de oder per Telefon 03883/624733 an die Möbelbörse wenden.