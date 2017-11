Hagenow : Das Schweigen brechen

vergrößern 1 von 1 Foto: Hirschmann 1 von 1

von Dieter Hirschmann

erstellt am 10.Nov.2017 | 05:00 Uhr

„Hagenow bricht das Schweigen“. Unter diesem Motto bereiten die Gleichstellungsbeauftragten der Region die Anti-Gewalt-Woche vor, die in diesem Jahr in der Zeit vom 21. bis 26. November auf spezielle Hilfsangebote für Frauen, Kinder und Männer in Not aufmerksam machen soll.

