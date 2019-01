Besitz : Dem Frühling auf der Spur

von snit

31. Januar 2019, 07:06 Uhr

Die Osterhasen in den Regalen der Supermärkte zeugen schon jetzt vom Frühling. Und auch die Natur selbst lässt schon manchmal etwas Hoffnung keimen. So sind die Vögel, kaum erwärmen ein paar Sonnenstrahlen den Erdball, schon sehr aktiv. Dies konnten Jutta Hinzmann und ihr Mann am alten Sommerdeich beobachten. Der Vogel, den das Paar dabei fotografierte, scheint hierbei nicht nur ein kleiner Vorbote des Frühlings zu sein, es mutet so an, als ob der Piepmatz das Frühjahr schon riechen könnte.