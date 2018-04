Boizenburg : Der direkte Draht nach oben

Nach fast 50 Jahren wird mit Henric Kahl wieder ein Mitglied der katholischen Gemeinde in Boizenburg zum Priester geweiht

05. April 2018, 15:40 Uhr

Mit ganz besonders viel Stolz ist dieser Tage die katholische Kirchgemeinde Heilig Kreuz in Boizenburg erfüllt. Schließlich wird am 19. Mai wieder jemand aus ihrer Mitte feierlich zum Priester geweiht. Henric Kahl aus Neu Gülze hat sich zu diesem Schritt entschlossen und ist damit der erste seit fast einem halben Jahrhundert. Der 29-Jährige machte es sich nicht einfach, ist jedoch den Weg bewusst und mit all seinen Konsequenzen gegangen.

Begonnen hat bei dem jungen Mann alles mit Fragen, die sich ihm zum Glauben ergaben. „Ich war erst evangelisch, merkte jedoch bald, dass sich die Beantwortung meiner Glaubensfragen nicht so darstellte, wie ich es mir wünschte. Die katholische Gemeinde und ihr Pfarrer haben mich diesbezüglich mehr überzeugt“, so der angehende Priester. Dieser machte deswegen im Jahr 2006 nicht nur seinen Realschulabschluss, sondern konvertierte zugleich zum Katholizismus. „Ein ganzes Jahr habe ich mich zuvor mit diesem Wechsel auseinandersetzen müssen, denn so einfach ist der Gang in eine andere Konfession nicht“, erinnert sich Kahl.

Seine Entscheidung hat er dabei nie bereut: „Ich habe dann den Glauben der Leute hier in der Gemeinde miterlebt und gespürt, was dieser für sie und für mich bedeutet. Das hat mich auf die Idee gebracht, dass das Priesteramt etwas für mich sein könnte.“

Doch so simpel wie es die aktuelle Situation der Kirche mit dem Mangel an Nachwuchs vermuten lässt, ist es nicht, Priester zu werden. „Da schütteln einem nicht gleich alle jubelnd die Hände, wenn man sagt, dass man Priester werden will. Der Enthusiasmus wird tatsächlich erst einmal gebremst. Schließlich soll das Amt mit voller Hingabe bekleidet werden. Der Entschluss muss also reiflich überlegt sein“, berichtet der Neu Gülzer. Deswegen absolvierte er nach seinem Schulabschluss auch zunächst eine Ausbildung zum Altenpfleger und arbeitete als solcher später sehr glücklich in Boizenburg.

„Ich spürte aber immer eine gewisse Unruhe“, erklärt der 29-Jährige. Aufgrund dessen stellte er sich in Absprache mit dem Verantwortlichen im Erzbistum Hamburg einer Probewoche im Priesterseminar in Lantershofen nahe Bonn. „Hier kannst du dich wohlfühlen“, dachte sich Kahl im Anschluss und begann 2012 sein vierjähriges Studium. Mit dem Abschluss zum Theologen kam er zurück in den Norden nach Hamburg und erlernte im Pastoralkurs neben dem Sprechen, Singen auch den richtigen Umgang mit den Sakramenten Taufe, Trauung und Beerdigung. Schließlich wurde er am 1. April des vergangenen Jahres zum Diakon geweiht und bekleidete somit das niedrigste klerikale Amt der katholischen Kirche.

„Meine Eltern wollten immer, dass ich glücklich bin und haben mich in allem unterstützt. Aber sie waren schon froh, als meine Schwester vor einem Jahr eine Tochter zur Welt brachte“, berichtet der Geistliche auf die geforderte Enthaltsamkeit angesprochen. „Da muss man erstmal mit leben lernen. Doch es ist für mich kein Mangel, weil meine Aufgaben ganz auf die Gläubigen zielen sollen“, ergänzt der junge Mann. Wo genau er zum Einsatz kommt, weiß er dabei noch nicht. Jetzt freut sich Henric Kahl jedoch auch erstmal auf seine Priesterweihe und vor allem auf seine erste Messe in diesem Amt, die er am 20. Mai in Boizenburg hält.