Dreilützow : Die arbeitsreichste Zeit des Jahres

„Bei uns ist Hochsaison. Jetzt laufen die Klassenfahrten in den Wochen, und auch am Wochenende ist hier bei uns immer was los. Von Musikschulen über Sportvereine und Kirchengemeinden geben sich die Teilnehmer hier in Dreilützow die Klinke in die Hand“, erzählt der Leiter des Caritas Landschulheimes Schloss Dreilützow, Stefan Baerens, und macht damit auf die arbeitsreichste Zeit des Jahres aufmerksam. Denn bis in den Herbst und Winter hinein gehe der Besucheransturm so weiter. In den Sommerferien folgen die Feriengruppen aus dem gesamten norddeutschen Bereich.

von Dieter Hirschmann

erstellt am 28.Jun.2017 | 08:00 Uhr