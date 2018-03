Wittenburg : Die drei Oldies aus der Skihalle

233 Lebensjahre bringen die ältesten Skilehrer auf die Wittenburger Kunstpiste und sind alle drei noch kein bisschen müde

von Mayk Pohle

27. März 2018, 21:00 Uhr

Sie haben in den vergangenen zwölf Jahren mehr als 6000 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen das Skifahren beigebracht. Und trotz ihres beachtlichen Alters denken die drei ältesten Skilehrer des Landes keineswegs ans Aufhören. Denn sie sind Freizeitlehrer, sie müssen nicht bei minus zwei Grad in der Skihalle stehen, sie wollen das so. Und das spürt man vom ersten Moment an. Lothar Reinhard (79), Siegfried Just (78) und Hartmut Kolb (76) machen alle drei für ihr Alter einen extrem fitten Eindruck. Kein Wunder, zwei von ihnen haben lange als Sportlehrer gearbeitet, mit körperlicher Bewegung sind sie alle schon früh in Berührung gekommen. Und sie sind dabei geblieben. Die Skihalle in Wittenburg hat ihnen in den mehr als 12 Jahren, die es die Anlage gibt, dabei geholfen. Hartmut Kolb, der ursprünglich mal aus der Gadebuscher Ecke kommt und sich als Sportkoordinator auch nach der Wende im Land einen Namen gemacht hat, ist in der Halle von der ersten Stunde an dabei. Genau wie seine Kollegen in der Altersklasse. Und trotz aller Widrigkeiten und Gerüchte um die Schließung vor der Halle, sind sie dabei geblieben.

Aus Spaß an der Freude, weil sie mal rauskommen, ihre Frauen nicht endlos nerven wollen und weil sie erleben, was sie mit ihren Kursen erreichen. „Es ist ja eigentlich ein großer Kühlschrank, und wir haben nur etwas mehr als 300 Meter zur Verfügung. Doch für die Grundbegriffe, für die Anfänger, reicht das hier allemal“, weiß Kolb.

Lothar Reinhard, der den 1. Schweriner Ski- und Snowboarder Verein mit begründet hat, erinnert sich noch an seine Kindheit auf dem Land. Dort lernte man zwangsläufig Skifahren, wenn man im Winter vorwärts kommen wollte. Siegfried Just, der in Region lange Sportlehrer war, hat das Skifahren auch in seiner Ausbildung kennen gelernt. Der richtige Schwung zum Skifahren kam dann aber noch einmal nach der Wende mit den neuen Möglichkeiten. Bis heute steuern die drei ehrgeizige Skiziele in Österreich und Italien an. Auch die steilen, schwarz markierten Pisten seien dabei kein Problem. Wichtig sei ja, dass man kontrolliert und sicher runterkomme.

Die Achtung vor ihrer Hallenpiste haben sich die drei, die in Flessenow, Wittenfördern und Schwerin wohnen, dennoch bewahrt. Denn für einen Anfänger sei der steile Bereich der Wittenburger Skihalle schon eine enorme Herausforderung.

Als Oldies in der Halle, die zum Start des Skibetriebes auch von österreichischen Skilehrern ausgebildet wurden, haben sie nebenbei auch die Weltklasse des alpinen Rennsports kennen gelernt. Die Stars trainieren gerade im Sommer oft genug unterm gleichen Dach.

Auch wenn sie pro Kursteilnehmer bezahlt werden, fürs Geld setzt sich keiner der drei ins Auto und fährt zum Kurs. Oft genug decke die Bezahlung gerade einmal so die Unkosten. Es ist der Spaß an der Bewegung, es ist die Abwechslung, die sie reizt. Und sie können Begeisterung wecken für einen Sport, denn man landesweit sicher nur in dieser Halle betreiben kann. Kolb: „Wir haben uns schon früh darum gekümmert, Fortbildungen für Lehrer zu machen, die mit ihren Klassen in die Skiferien fahren können.“

Es gab aber auch Jahre, wo die drei, die sich ohne Worte verstehen, am liebsten hingeworfen hätten. Jahrelang war das Alpincenter auf Verschleiß gefahren worden. Kaputte Lampen, eine dunkle Piste, fast nur noch Eis statt Schnee. Und alte Ski. All das hat sich gerade in den vergangenen Monaten dramatisch geändert. „So gute Bedingungen wie aktuell hatten wir eigentlich noch nie“, weiß Hartmut Kolb.