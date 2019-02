Boizenburg : Die kleinen Freuden im Winter

von Tilo Röpcke

10. Februar 2019, 20:00 Uhr

Diese Wacholderdrossel wird sich in der vergangenen Woche wohl gefreut haben, dass die Kleingärtner „An der Quöbbe“ den einen oder anderen Apfel am Baum haben hängen lassen. So konnte sie sich in aller Ruhe den Bauch vollschlagen und ließ sich dabei nur geringfügig von den Auslösegeräuschen der Kamera des Fotografen stören. Auch in der schmuddeligen Jahreszeit bieten sich dem aufmerksamen Beobachter beeindruckende Motive, die er mit ein wenig Glück und Geduld festhalten kann.