Pritzier : Die Kulturkate muss ins Trockene

Glücklicherweise gibt es den Gasthof im Dorf. Noch besser ist, dass der auch noch einen Saal hat, der zufällig an zwei Abenden frei war. Sonst wäre es sehr eng geworden für die neue Mannschaft der Kulturkate. Denn draußen ließ sich bei diesem Regen weder die Generalprobe durchziehen noch die Premiere am gestrigen Abend. Es war einfach zu nass vor der eigentlichen Spielstätte am Gutshaus.

Und so zog die Truppe bereits am Donnerstag Abend in den wenige Hundert Meter entfernten Saal um, samt einiger Requisiten. Doch alle sind das Improvisieren gewohnt. Geprobt wurde „Yvonne, die Burgunderprinzessin“, das Stück des neuen Sommertheaters. Regisseurin Maria von Bismarck zog in ihrer erfrischenden Art das Geschehen an sich, es wurde eine gelungene Probe. So viel sei verraten, es ist ein sehr lebendiges, in Teilen auch frivoles Stück, und es wird mit Hingabe gespielt. Dazu kommen aufwändige Kostüme und eine musikalische Begleitung, die es in sich hat. Mit dabei sind nicht nur viele Helfer aus der Region sondern auch unter den Darstellern sind einige engagierte Mecklenburger zu finden.

Bereits am heutigen Sonnabend soll es um 20 Uhr die nächste Vorstellung ab 20 Uhr, dann aber vor dem wirklich schönen Gutshaus. Dort kann das Stück erst seine eigentlich Wirkung entfalten. Insgesamt dauert die diesjährige Saison des Sommertheaters bis zum 22. Juli.

von Mayk Pohle

erstellt am 30.Jun.2017 | 20:45 Uhr