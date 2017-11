Boizenburg : Die Mauer symbolisch eingerissen

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von SNIT

erstellt am 11.Nov.2017 | 08:00 Uhr

Punkt 18.58 Uhr fällt die Mauer. Zwar noch nicht die in den Köpfen vieler Menschen, jedoch die aus bemalten Pappkartons, die von Schülern der Rudolf-Tarnow-Schule am Donnerstagabend auf dem Schulhof eingerissen wird. Symbolisch, um damit an die bewegte Zeit vor 28 Jahren zu erinnern. Als der Arbeiter- und Bauernstaat untergeht. Den mannshohen „antifaschistischen Schutzwall“, den das Szenario darstellen soll, haben sie selber errichtet.

Den kompletten Beitrag finden Sie im e-paper Programm unserer Zeitung und natürlich in der Printausgabe am Sonnabend.