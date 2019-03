Fahndung : Die Polizei sucht diesen Räuber

Nach Zeugenaussagen wurde Phantomfoto angefertigt. Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung

von Onlineredaktion pett

01. März 2019, 14:07 Uhr

Im Zusammenhang mit einer Raubstraftat im Mai letzten Jahres in Wittenburg fahndet die Polizei weiterhin nach einem noch unbekannten Täter.

Der unbekannte Mann soll am 15. Mai 2018 gegen Mittag eine Frau im Friedensring zunächst mit Pfefferspray attackiert und dann ihren Einkaufsbeutel samt Portmonee geraubt haben, wie die Polizei an diesem Tag über den Vorfall informierte.

Der Täter ist anschließend mit einem Fahrrad geflüchtet. Das Opfer erlitt einen Schock. Mit Hilfe von Zeugenaussagen hat die Polizei zwischenzeitlich ein Phantombild vom Räuber anfertigen können. Beim Tatverdächtigen, der nach der Tat mit einem Fahrrad geflüchtet war, soll es sich um einen etwa 25-jährigen und etwa 1,70 bis 1,75 Meter großen Mann gehandelt haben. Er trug dunkles kurzes Haar und dunkle Oberbekleidung.

Die Kriminalpolizei in Hagenow, Telefon 03883/ 6310, ermittelt in diesem Fall wegen Raubes. Wer Hinweise zu dem auf dem Phantombild abgebildeten Mann geben kann, möge sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen.