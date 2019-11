Wittenburg : Die Schau kann beginnen

Rassegeflügelzüchter des Kreisverbandes Ludwigslust zeigen Ende November in Wittenburg ihre besten Tiere

von Dieter Hirschmann

17. November 2019, 17:04 Uhr

Die Vorbereitungen für die 57. Rassegeflügelausstellung in der Wittenburger Mehrzweckhalle laufen. Die Geflügelzüchter laden die Zuchtfreunde und die Öffentlichkeit am Wochenende vom 29. November bis 1. Dezember zur großen Geflügelausstellung ein. Eröffnung ist am 29. November, Schirmherrin ist Bürgermeisterin Margret Seemann, Bürgervorsteher Marcel Schulz wird ebenfalls zur Eröffnung dabei sein.

Die Wittenburger Rassegeflügelzüchter sind traditionell die Gastgeber für diese große Schau des Kreisverbandes. Deshalb kommen in den vergangenen Tagen Margitta Zecher, Vorsitzende des Rassegeflügelzuchtvereins Wittenburg von 1921, sowie Volker Döscher, Vorsitzender des Kreisverbandes Ludwigslust für Rassegeflügelzucht, zu Absprachen zusammen. „Anliegen der Ausstellung ist es, die aktuellen Zuchtergebnisse des Jahres vorzustellen“, sagt Volker Döscher. Derzeit läuft noch die Anmeldefrist für die Züchter, die Interesse haben, ihre Tiere zu zeigen. Fest steht jetzt schon, dass Ludwigsluster Züchter, ein Verein aus Crivitz sowie Möllner und Gudower Rassegeflügelzüchter und Züchter aus dem Raum Gadebusch als Gäste mit dabei sein werden. Erfahrungsgemäß erwarten die Organisatoren zwischen 50 und 60 Aussteller. „Zu sehen sein werden Groß- und Wassergeflügel, Hühner, Zwerghühner, Puten, Gänse, Enten und Tauben“, sagt Margitta Zecher. Letztendlich können sich die Besucher auf eine große Vielfalt an Tieren in den unterschiedlichsten Farbschlägen und Größen freuen. Wie Margitta Zecher weiter im SVZ-Gespräch ankündigt, bekommen vor allem die Kinder die Möglichkeit, das Ausbrüten von Hühnereiern zu beobachten. Der Züchter Heiko Frank stellt dafür seinen Brutapparat zur Verfügung, wie sie sagt. „Dazu werden wir am Freitagvormittag, 29. November, Kinder aus einer Wittenburger Kita einladen, die dann das Ausbrüten beobachten können“, sagt Margitta Zecher weiter. Außerdem bekamen die Organisatoren der Schau einen großen Erpel zur Verfügung gestellt. Das Gewicht des Vogels können die Besucher schätzen, der Erlös daraus kommt einer Kindergartengruppe zugute. Außerdem können sich die Besucher nach ihren Worten auf eine große Tombola freuen, Hauptgewinn ist in diesem Jahr ein Fahrrad. Die Frauen der Züchter aus Wittenburg übernehmen zudem in gewohnter und guter Weise die Bewirtung der Besucher.

Dem Kreisverband der Rassegeflügelzüchter Ludwigslust gehören acht Vereine mit rund 170 Mitgliedern an. Obwohl sich nach den Worten von Volker Döscher ein Verein aus Altersgründen aufgelöst hat, ist die Mitgliederzahl im Kreis stabil mit steigender Tendenz. Auch der Anteil an Jugendlichen ist erfreulich. Insgesamt zeigt sich Volker Döscher optimistisch, dass der Kreisverband für die Zukunft gut gewappnet ist.