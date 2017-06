Hagenow : Dieser Blitzer macht niemals Pause

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Er ist fast weiß, steht immer an Straßenrändern, ist gepanzert, kann auf zwei verschiedenen Fahrspuren messen, ist komplett von fünf Millimeter starkem Stahlblech umgeben und kann rund um die Uhr Fotos von Rasern machen. Bisher konnte der Landkreis nur einen dieser Spezialanhänger mieten. Seit dieser Woche ist nun der zweite im Einsatz. Und die Effizienz dieser Geräte, die keine Pause kennen und mit einer Batteriefüllung nun bis zu zehn Tage nonstop durchhalten können, ist verheerend.

Beispiel Autobahn A 24: An der Abfahrt Hagenow in Fahrtrichtung Hamburg steht seit mehr als zwei Tagen einer dieser „Trailer“. Erlaubt sind hier derzeit auf mehreren Kilometern wegen Fahrbahnschäden 100 km/h, ab 111 Sachen schlägt der Blitzer zu. Bis gestern Vormittag kam allein dieses Mess-System auf mehr als 4000 Aufnahmen. Bis zu 30 000 Blitzerfotos gibt eine Ladung der Spezialbatterien mit einer Kapazität von 1400 Amperestunden locker her. Die Bilder werden von dem Lasermessgerät im Inneren erst intern und später auf speziellen Sticks gespeichert. Die holt der Landkreis dann regelmäßig zur Auswertung ab.

„Wir setzen jetzt den zweiten Trailer ein, weil einer schlicht nicht reicht, wenn wir unsere Aufgaben zur Verkehrsüberwachung erfüllen wollen“, erklärt Manfred Sprinz (64), Leiter der Stabsstelle Verkehrsüberwachung beim Landkreis. Seine Behörde kauft den neuen Anhänger nicht etwa, sie mietet ihn. Bezahlt wird nach Messstunden. Die Kosten sind übersichtlich. Pro 24 Stunden fallen 224 Euro plus Mehrwertsteuer an. Dafür macht dieses Gerät, das ausschließlich an Unfallhäufungs- und Gefährdungsstellen eingesetzt wird, niemals Pause und verursacht keine Personalkosten. Denn üppig besetzt ist dieser Bereich beim Landkreis nicht. Manfred Sprinz kann täglich maximal sechs Messteams aussenden, in der Praxis sind es eher vier, zwei Meßstellen werden dabei doppelschichtig betrieben. Zum Team gehören ein technischer Begleiter von der jeweiligen Firma, der die Technik gehört und zwingend ein Mitarbeiter der Kreisverwaltung. Sonst wäre die Messung formal ungültig. Doch so ein Blitzer-Anhänger ist preiswerter und effektiver als jedes Menschen-Team. Aufgestellt ist der Hänger schnell. Das Laser–Meßgerät vom Typ Polyscan steckt im Inneren und kann je nach Neigung ausgerichtet werden. Dann beginnt die Anlage automatisch mit der Eigenkalibrierung und legt danach scharf los. Ein gerichtsfestes Verfahren im übrigen.

Seit gut einem Jahr ist dieser gepanzerte Blitzer-Hänger im Landkreis im Einsatz. Das Gerät habe sich von Anfang an voll bewährt, heißt es beim Kreis. Der neue Wagen kostet das in Wismar ansässige Unternehmen übrigens 160 000 Euro. Kosten, die schnell wieder drin sind. Nimmt man rein rechnerisch die Miete für die Messstunden als Grundlage, hätte die Firma die Anschaffung nach etwas mehr als 600 Messtagen wieder rein. Das ist in drei Jahren locker zu schaffen.

Die Gefahr durch Gewöhnung im Dauereinsatz steht im Prinzip dahinter. Beim Einsatz dieser auf Lasertechnik beruhenden Geräte wird nichts getarnt. Die Anhänger stehen offen an der Straße in einer seitlichen Entfernung von maximal fünf Metern.

„Natürlich wird gewarnt, vor Ort oder über die Radiosender, jede Viertelstunde sogar“, weiß Sprinz. Geblitzt wird trotzdem, ganz besonders nachts. Denn nicht jeder höre ständig Radio. Und selbst die, die einmal gewarnt wurden, haben die weißen Anhänger nach ein oder zwei Tagen wieder vergessen.

Für ein paar wenige Fahrzeuge am Tag lohnt sich der Einsatz des „Trailers“ nicht, dafür ist der Aufwand doch zu hoch. Und so stehen diese Anhänger an der B 321 in Slate (gestern), auf der B 5 am Abzweig Picher, auf der B 321 an der Kreuzung Sandkrug oder eben an der Autobahn. Nur an der Baustelle nahe Stolpe auf der A 24 nicht, wo 60 erlaubt sind. „Dort sehen wir als Kreis im Moment keine Gefährdungsstelle, wir messen nur dort, wo es notwendig ist“, erklärt Sprinz. Eine Notwendigkeit, vielleicht noch einen dritten Trailer anzufordern, sieht er im übrigen nicht.

von Mayk Pohle

erstellt am 23.Jun.2017 | 05:00 Uhr