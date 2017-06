Lübtheen : Direkt zum ersten Titel

vergrößern 1 von 1 1 von 1

„Ich konnte gar nicht so schnell schwitzen wie ich Angst hatte“, sagt Stefan Schönfelder, Trainer von sieben- und achtjährigen Jungs aus Lübtheen über eine Minute seines Lebens, die er so schnell nicht vergessen wird. Am Spielfeldrand muss er mit ansehen wie seine Jungs und Mädchen von der F-Jugend des LSV Concordia im letzten und entscheidenden Meisterschaftsspiel noch eine 3:0-Führung aus der Hand geben. Kurz vor dem Abpfiff: Schockstarre. Der Ausgleich fällt. Eine ganze Saison kann jetzt noch kippen, wenn ein weiteres Tor fällt. Doch Keeper Ludwig Schulz, übrigens der Torwart mit den wenigsten Gegentreffern in der Kreisliga muss nicht noch ein weiteres Mal hinter sich greifen. Das Unentschieden genügt zum Titelgewinn.

von

erstellt am 16.Jun.2017 | 08:00 Uhr