Neuhaus : Donnerstag ist Zahltag

12. März 2019, 07:41 Uhr

Für gleich drei Veranstaltungen haben die Mitglieder des Neuhauser Seniorenclubs die Möglichkeit am Donnerstag, dem 14. März, in der Zeit von 10 bis 11 Uhr im „Haus des Gastes“ zu bezahlen.

Angesprochen können sich hierbei all jene fühlen, die am 19. März am Knobeln- und Skatnachmittag im „Carrenziener Hof“in Neuhaus, am 25. März am Fischessen in Hoopte mit dem anschließenden Besuch der Elbphilharmonie in Hamburg sowie an der Tagesfahrt nach Usedom teilnehmen möchten. Darüber informiert Herbert Dreyer vom Seniorenclub.