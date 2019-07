A24 Rastplatz Schremheide : Drei Verletzte nach schwerem Unfall

Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstagmorgen auf der A 24.

von svz.de

04. Juli 2019, 10:25 Uhr

Gegen 5 Uhr am frühen Morgen ist ein 63-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen in Richtung Hamburg kurz vor dem Rastplatz Schremheide nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort rund 70 Meter durch ein Maisfeld geirrt. Danach versuchte der Fahrer wohl wieder auf die Autobahn zu kommen, was an der einen Meter hohen Böschung scheiterte. Das Auto überschlug sich einmal und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer wurden dabei schwer verletzt. Die Feuerwehren aus Rastow, Wöbbelin–Dreenkrögen und Ludwigslust mussten den verletzten Fahrer mit schwerer Technik aus seinem Fahrzeug schneiden. Die A 24 musste für die Zeit der Rettung halbseitig gesperrt werden und konnte zum Beginn des Berufsverkehrs wieder voll freigegeben werden.