Leserreise : Ein Dankeschön für treue Jahre

Die drei letzten Tage vergingen wie im Fluge. Am gestrigen Sonntag kamen 254 Leser unserer Zeitung, darunter 45 aus Hagenow und Ludwigslust sowie Umgebung, wohlbehalten und mit vielen schönen Erinnerungen im Gepäck, wieder zu Hause an. Sie waren von Freitag bis Sonntag Teilnehmer einer 7. Dankeschön-Reise in die Media City Leipzig. Dort erlebten die treuen Leser der SVZ, der NNN und des Prignitzers als besonderen Höhepunkt unter anderem am Sonnabend einen wunderschönen Gala-Musikabend mit Stars aus Funk und Fernsehen.

Aber auch der Besuch des Mitteldeutschen Rundfunks kam bei den Reisenden sehr gut an. Erlebten sie doch bei ihrer Tour durch die MDR-Studios einmal Fernsehen hautnah und konnten hinter den Kulissen entdecken, was Zuschauern ansonsten üblicherweise verborgen bleibt. Anschließend wurden die komfortablen und klimatisierten Zimmer in einem 4-Sterne-Hotel bezogen.

Der Sonnabend startete mit einer halbtägigen Fahrt durch den südlichen Raum Leipzigs. Die Stadt blickt auf eine lange und historisch wertvolle Geschichte zurück. Vor rund 850 Jahren begann die sich heute in Mitteldeutschland als dynamische Wirtschafts- und Kulturmetropole darbietende Stadt am Schnittpunkt der wichtigsten Handelswege zu existieren. So erfuhren die Teilnehmer der Reise unter anderem Interessantes über die Renaturierung der alten Tagebaue und deren heutige Nutzung, sahen den Cospudener See mit seinem kleinen Hafen, den Markkleeberger See mit Wildwasser-Kanupark, den Störmthaler See mit der schwimmenden Kirche Vineta und das Kap Zwenkau. Anschließend blieb ihnen Zeit für einen gemütlichen Stadtbummel.

Gestern Vormittag erlebten unsere Leser schließlich das beeindruckende 360-Grad-Panorama von Yadegar Asisi, übrigens das größte seiner Art in der Welt, das auf eine Unterwasserreise in die Zeit nach dem tragischen Schiffsunglück der Titanic im Nordatlantik 1912 einlädt. Im Maßstab 1:1 vermittelt dieser Ausflug auf 3500 Quadratmetern eine Faszination für die Errungenschaften der Moderne und ihre grandiose Technik. Der Standpunkt des Betrachters befindet sich dabei etwa 3800 Meter unter der Wasseroberfläche.

Ein künstliches Lichtszenario ermöglicht, das tragische Ausmaß des Unglücks zu entdecken. Das in zwei Teile zerbrochene Wrack sowie Mobiliar, technische Ausrüstung und Gepäckstücke schaffen die Illusion der Wirklichkeit. Betrachtet von einem 15 Meter hohen Besucherturm. Die einstige Pracht des Luxusliners als Trümmerfeld wirft aber auch die Frage auf, ob die Natur beherrschbar sei. Nachdenklich verließen viele Besucher nach einem einzigartigen Erlebnis diesen Ort.

Betreut wurden die Reisenden in ihren fünf Bussen der Firma Becker-Strelitz Reisen aus Neustrelitz von Mitarbeitern des medienhauses:nord. Unter ihnen auch Hagenows Geschäftsstellenleiterin Ilona Kubat: „Viele Reisende sind Wiederholungstäter“, freut sich die Reiseführerin und berichtet von einem Gewinnspiel über Leipzig, das bereits auf der Hinfahrt große Beachtung gefunden habe. So hätte jeder Leser auch eine Schlafdecke des medienhauses:nord als Geschenk erhalten. Die älteste Leserin der Bussreise heißt übrigens Gerda Giese, ist 81 Jahre alt und kommt aus Lübtheen. Aus dem Hagenower und Ludwigsluster Beritt sind 45 Frauen und Männer angetreten, sich ein paar unterhaltsame wie wissenswerte Tage zu machen. Der überwiegende Teil unserer treuen Leserschaft hat bereits verlauten lassen, dass er bei der achten Reise „unbedingt wieder mit von der Partie“ sein wolle.