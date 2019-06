Bleckede : Ein Platz ist noch frei

Am 25. August veranstaltet die Stadt Bleckede ihre dritte Drachenbootmeisterschaft.

20. Juni 2019, 22:00 Uhr

Am 25. August veranstaltet die Stadt Bleckede ihre dritte Drachenbootmeisterschaft. 250 Meter müssen dabei so schnell wie möglich zurückgelegt werden, denn die Teams fahren nicht nur gegen eine andere Mannschaft, sondern auch gegen die Zeit. Eine Mannschaft muss aus 18 Paddlern sowie einem Trommler bestehen. Mannschaften können dabei zum Beispiel lose Gruppen aus Freunden und Nachbarn sein. Aber auch Teams aus Vereinsmitgliedern, Verbänden, Firmenmitarbeitern oder Organisationen sind möglich. Die Boote sowie die Steuermänner werden gestellt. Eine einheitliche Teamkleidung während der Rennen ist erwünscht, aber nicht Voraussetzung. Das am besten kostümierte Team erhält jedoch einen Sachpreis. Und noch eine gute Nachricht gibt es: Ein Platz für die Meisterschaften ist noch frei. Das gibt Holger Grinda, zuständig für die Organisation, bekannt.

Das Anmeldeformular und die Teilnahmebedingungen können unter www.bleckeder-hafentage.de abgerufen werden. Teams können sich hierbei noch bis zum 11. Juli anmelden.