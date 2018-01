Hagenow : Ein Schluck Whisky im Tee

Wie die „Whisky & Tea Connection“ beim Windros-Konzert für Stimmung sorgte

von Dieter Hirschmann

22. Januar 2018, 12:00 Uhr

Was passiert, wenn Sie einen nordischen Tee mit einem kräftigen Schluck schottischen Whisky mischen? Dann kommt Stimmung auf. Traditionelle nordische und schottische Folk-Musik der „Whisky & Tea Connection“ sorgte am Freitagabend in der Alten Synagoge von Hagenow für einen stimmungsvollen Abend. Die norddeutsche Gruppe „Malbrook“ hatte sich in diesem Jahr mit den Schotten von „Journeyman“ zusammengetan und den 150 Gästen des Windros Winterfolk-Konzerts eine ganz besondere Mischung angeboten. Die Palette des Gesangs und der Musik beider Formationen reichte von melancholischen Stücken bis hin zu wildem Geigenspiel. Die Weite der Landschaft, der frühe Tod des geliebten Menschen, Liebe, Herzschmerz und nicht zuletzt auch Totschlag waren die gängigen Themen, die die Musiker interpretierten. „Wir laden ja immer im September zu unserem Windros-Festival ein. Doch bis dahin ist es noch so lange hin. Deshalb sagten wir uns, wir machen jetzt ein Winter-Folk-Konzert“, erzählt der Hagenower Ralf Gehler von „Malbrook“. Und so schwungvoll wie mit der „Whisky & Tea Connection“ geht es auch weiter mit dem Konzert-Angebot des Hagenower Museums. Am 16. März, zum St. Patrick’s Day , gibt es Irish Folk mit „Reel“ aus Schwerin.