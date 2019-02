Boizenburg : Eisfreuden auf dem Markt

von svz.de

18. Februar 2019, 09:18 Uhr

Von wegen Winter: Der strahlende Sonnenschein und die zweistelligen Temperaturen sorgten am vergangenen Wochenende für bestens gefüllte Cafés. Da wurde, so wie hier auf dem Marktplatz in Boizenburg, der Eisbecher auch schon einmal an der frischen Luft verzehrt. Allerdings sollten wir nicht vergessen, dass wir uns immer noch in der kältesten Jahreszeit befinden und der Winter noch so richtig zurückkommen kann.