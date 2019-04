Wittenburg : Entdeckungstour durchs Nass

Mach mit beim großen „Wassertag“.

von svz.de

08. April 2019, 11:14 Uhr

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde „St. Bartolomäus“ Wittenburg lädt alle Kinder zwischen sieben und zehn Jahren ein zum großen Wassertag. Was haben Wittenburg und Wasser gemeinsam? Ganz sicher nicht nur das „W“ am Anfang. Auf Entdeckungstour rund um das nasse Element geht es am Sonnabend, 4. Mai, von 10 bis 16 Uhr. Drinnen und draußen, mit Basteln, Kochen, Experimentieren, Spielen, Wandern… Neugierige melden sich bitte bis zum 24. April bei Vikarin Dr. Melanie Lange unter Telefon 0151/68108117.