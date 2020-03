Hagenow : Fahrradfahrer von LKW erfasst

Laut Zeugenaussagen soll der LKW bei einem Abbiegemanöver den Fahrradfahrer erfasst haben.

von Polizeiinspektion Ludwigslust

11. März 2020, 13:54 Uhr

In Hagenow ist am Mittwochmorgen ein Fahrradfahrer von einem LKW erfasst und schwer verletzt worden. Das 56-Jahre alte, aus der Region stammende Unfallopfer wurde anschließend zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Vorfall hat sich gegen 6 Uhr an einer Einmündung zur Steegener Chaussee ereignet. Laut Zeugenaussagen soll der LKW bei einem Abbiegemanöver den Fahrradfahrer erfasst haben. Anschließend ist der LKW davongefahren. Polizisten konnten kurze Zeit später das mutmaßliche Unfallfahrzeug auf der Landesstraße 06 bei Vielank stoppen. Laut Angaben des aus der Region stammenden Fahrers, habe er von dem Vorfall nichts bemerkt. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.