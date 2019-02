Hagenow : Fahrt ins Erzgebirge

Sozialverband Hagenow geht mit Senioren auf Reisen nach Oberwiesenthal

von Onlineredaktion SVZ

09. Februar 2019, 05:00 Uhr

Der Sozialverband will mit Senioren auf Reisen gehen. Dieses Mal soll die Tour ins Erzgebirge führen, wie Erika Godenrath und Gertrud Vollbrecht informieren. Die Reiselustigen werden im Ahorn-Hotel „Am Fichtelberg“ auf fast 1000 Metern Höhe wohnen. Das Programm bietet beispielsweise eine Erzgebirgsrundfahrt unter anderem nach Seiffen, Annaberg-Buchholz und dem Frohnauer Hammer an. Am nächsten Reisetag führt die Tour nach Königstein, mit dem Schiff führt der Weg dann auf der Elbe bis nach Hrensko in Tschechien. Anschließend geht es mit dem Bus wieder zurück nach Oberwiesenthal. Am nächsten Reisetag ist der Musikwinkel mit Klingenthal und Markneukirchen das Reiseziel. Die Rundreise dauert vom 29. April bis 3. Mai. Interessierte Senioren können sich bei Erika Godenrath (Tel. 0176 / 53 55 89 43) oder bei Gertrud Vollbrecht (Tel. 0152 / 37 19 43 65) anmelden. Sie informieren zudem über den genauen Reiseverlauf und geben weitere Infos.