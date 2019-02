Hagenow : Festival in der Synagoge

von svz.de

04. Februar 2019, 05:00 Uhr

Die Musiker von Malbrook haben sich für das Windros Winterfolk Festival am 22. Februar um 20 Uhr in der Hagenower Synagoge Verstärkung aus Dänemark und Großbritannien geholt. Die Gastgeber von der Gruppe Malbrook werden sich mit Geige, Dudelsack, Mandola und Gesang in diesem Jahr auf die traditionellen Melodien Norddeutschlands aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert konzentrieren. Mit Malbrook, Mia Guldhammer, Morten Høirup und Jim Penny treten hochkarätige europäische Folkmusiker einzeln, als kleinere Besetzungen und als großes Folkorchester auf.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Hagenow-Information und unter Telefon 03883/729096.