SVZ.Firmenlauf : Der SVZ.Firmenlauf 2022

Mehr Sport zu treiben, ist ein alljährlicher Vorsatz für das neue Jahr! Auch wenn der Gedanke an den Frühling noch weit entfernt ist, er kommt mit Sicherheit.

von svz.de

13. Januar 2022, 14:36 Uhr

Warum nicht jetzt schon starten! Womit? Dem Training!

Wir laden Ihre Firma zum "1. SVZ. Firmenlauf" am 28. April ab 15.30 Uhr ein.

Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter schon regelmäßig zum Sport? Dann fällt es Ihnen sicher nicht schwer, mindestens eine Staffel von drei Läufern zusammen zu stellen! Ist Sport in Ihrer Firma noch keine Option? Dann wird es Zeit! Es ist nie zu spät, damit anzufangen! Sind Sie ein Mitarbeiter, welcher sportlich aktiv ist? Dann 'ran an den Chef und die Kollegen!

Unterstützen Sie mit uns den regionalen Vereinssport. Gewinnen Sie den Pokal und entscheiden als Sieger, welcher Verein den Scheck von Ihnen überreicht bekommt!

Neugierig geworden? Wir sind Ihre Ansprechpartner vor Ort:

Ilona Kubat

Tel. 03883 6108 8520

ilona.kubat@medienhausnord.de

Kathleen Kube

Tel. 03883 6108 8527

Kathleen.kube@medienhausnord.de