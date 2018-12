hagenow : Flächenbrand im Wald bei Kuhstorf

von Onlineredaktion SVZ

05. Dezember 2018, 23:00 Uhr

Ein Flächenbrand am Dienstagnachmittag in einem Waldstück zwischen Hagenow und Kuhs-torf ist vermutlich auf Brandstiftung zurückzuführen. Das Feuer hatte gegen 16 Uhr rund 300 Quadratmeter so genannten Windbruch erfasst. Die Höhe des angerichteten Schadens ist noch nicht bekannt. Eine Selbstentzündung wird laut Feuerwehr ausgeschlossen. Hinweise auf einen Verursacher gibt es bislang noch nicht. Die Polizei in Hagenow (Tel. 0 38 83 / 63 10) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.