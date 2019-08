HAgenow : Folk in der Alten Synagoge

von svz.de

22. August 2019, 09:56 Uhr

Ein exklusives Konzert der Extraklasse findet am Donnerstag, dem 5. September, in der Alten Synagoge in Hagenow statt. Dann heißt es „Windros unterwegs“. Das abwechslungsreiche Programm verspricht allen Musikfreunden einen einzigartigen Abend mit sechs Musikern aus vier Traditionen, die eine einzigartige Klangwelt schaffen. Karten gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf, Hagenow-Information, Telefon 03883/729096, e-mail: hagenow-info@hagenow.de.

Vorbestellte und per Überweisung bezahlte Karten können dann an der Abendkasse abgeholt werden.