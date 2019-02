Hagenow : Folk in Hagenow

Windros Festival in Alter Synagoge zu Gast

von Onlineredaktion SVZ

20. Februar 2019, 05:00 Uhr

Winterfolk in der Alten Synagoge: Am Freitag, 22. Februar, ist um 20 Uhr das Windros Winterfolk Festival zu Gast in der Alten Synagoge in Hagenow. Die Sängerin Mia Guldhammer ist eine der faszinierendsten Stimmen in der dänischen Musiklandschaft, heißt es in der Ankündigung vom Hagenower Museum. Ihr Duopartner Morten Alfred Høirup gehört zu den international renommierten Stars der dänischen Folkszene. Jim Penny zählt zu den innovativsten Concertina-Spielern in Großbritannien. Die Gastgeber von der Gruppe Malbrook werden sich unter anderem mit Geige, Dudelsack, Mandola und Gesang in diesem Jahr auf die traditionellen Melodien Norddeutschlands aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert konzentrieren. Karten gibt es im Vorverkauf in der Hagenow-Information. Vorbestellte und per Überweisung bezahlte Karten können ab 19 Uhr an der Abendkasse abgeholt werden, heißt es vom Museum.