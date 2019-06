Boizenburg : Freiwillige gesucht

Interessenten melden sich bitte bei Elke Rudolf

von Onlineredaktion pett

22. Juni 2019, 05:00 Uhr

Nach einer kurzfristigen Absage ist Boizenburgs Stadtjugendpflegerin Elke Rudolf nun in Nöten. Sie benötigt zur Unterstützung des Teams im Jugendfreizeithaus „Luna“ noch dringend einen Jugendlichen, der in der Einrichtung ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren möchte. Der wünschenswerte Eintrittstermin wäre der 1. September. Die Voraussetzungen, die mögliche Bewerber mitbringen sollten, sind: Abschluss der Realschule und ein Wohnsitz in Boizenburg sowie natürlich Interesse, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Bei Interesse bittet Elke Rudolf, die Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Zeugniskopie bei ihr im Büro, Stadthaus Zimmer 7, abzugeben.