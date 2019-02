Boizenburg : Freiwilliges Jahr für die Kinder

von svz.de

20. Februar 2019, 08:06 Uhr

Noch ist das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) im Boizenburger Jugendfreizeithaus „Luna“ (JFH) im vollen Gange. Dennoch denkt Stadtjugendpflegerin Elke Rudolf auch schon an die Zukunft. Deswegen weist sie schon jetzt darauf hin, dass alle Interessenten, die in diesem Jahr wenigstens die 10. Klasse abschließen und noch nicht genau wissen, was sie später einmal machen wollen, sich schon jetzt entweder direkt bei ihr oder aber im Jugendfreizeithaus bewerben können. Für Informationen zur Bewerbung und zum FSJ steht sie dabei gerne unter Telefon 038847/62644 bereit. Auch die Mitarbeiter des JFH können dazu unter Telefon 038847/54220 erste Auskünfte geben.