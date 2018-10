Dammereez : Für das Fest ist alles bereitet

Die letzten Vorbereitungen für das Laubfeuer in Dammereez laufen

von snit

22. Oktober 2018, 10:05 Uhr

Noch raschelt das Laub unter den Füßen der Besucher, die auf den Wegen des Parkes in Dammereez wandeln. Doch das hat bald ein Ende. Schließlich befinden sich Gabriela Bloch und viele ihrer Mitstreiter vom Förderverein für den englischen Landschaftspark gerade in den Vorbereitungen des traditionellen und sehr beliebten Laubfeuers.

„Wir sind das ganze Jahr über aktiv auf dem Gelände, aber das Laubfeuer ist schon ein Höhepunkt, für den wir noch einmal alles richtig ordentlich machen“, erzählt die erste Vorsitzende des Fördervereins. So stand am Sonnabend auch noch einmal ein großer Arbeitseinsatz an, damit sich der Park für das Laubfeuer am 27. Oktober von seiner besten Seiten zeigen kann.

Dabei waren die Tätigkeiten in diesem Jahr wohl weitaus angenehmer als noch in 2017. Sind die Blätter jetzt schnell mit dem richtigen Gerät zusammengeharkt gewesen und konnten die rumliegenden Äste leicht aufgesammelt werden, war der Park damals arg von den starken Herbststürmen gebeutelt worden. Die Freunde der Anlage hatten viel damit zu tun, ganze Bäume zu beräumen. Sie sind dem Stürmen im zurückliegenden Jahr zum Opfer gefallen. Darunter befanden sich, zum Bedauern aller sogar über 300 Jahre alte Eichen, die den Park ebenso prägten wie die Mammutbäume, die dort wachsen. Auch an das letztjährige Laubfeuer erinnern sich die Mitglieder des Fördervereins Dammereezer Park eher mit Unbehagen. „So nass wie damals war ich noch nie in meinem Leben“, beschreibt Bloch die Situation, als Dauerregen und eine Sturmwarnung dazu führten, dass die Veranstaltung ein plötzliches Ende fand.

Das soll wiederum für die nun folgende 15. Auflage des Laubfeuers ganz anders sein. Zumindest wünschen sich das alle Beteiligten. Sie setzen dabei auch für die Jubiläumsausgabe der Veranstaltung auf Altbewährtes. „Es werden viele Anbieter kommen, die uns schon seit über zehn Jahren unterstützen“, erzählt die Vorsitzende des Fördervereins.

Darunter befinden sich auch zahlreiche Partner der Biosphäre, die seit jeher der Kooperationspartner der Dammereezer bei der Austragung des Laubfeuers ist. „Wir haben uns damals überlegt, wie wir mehr in die Öffentlichkeit kommen und haben die Idee von Gabriela Bloch und ihren Mitstreitern sofort gut gefunden“, erinnert sich Ulrike Müller vom Biosphärenreservatsamt an das Zustandekommen der Zusammenarbeit. „Die Biosphäre unterstützt uns enorm“, betont auch Gabriela Bloch. „Die Ranger bauen zum Beispiel die Verkaufshütten auf und sind auch am Tag beim Basteln und mit Führungen durch den Park sehr aktiv“, fährt sie fort, während sie einen Stock aufsammelt, damit sich die Gäste am Sonnabend von 14 bis 20 vollauf das Fest konzentrieren können und keine Angst haben müssen, zu stolpern.