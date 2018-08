Garlitz : Garlitz hält am diesjährigen Erntefest fest

Trotz schwieriger Bedingungen soll am 8. September die Tradition gewahrt werden

von Mayk Pohle

31. August 2018, 05:00 Uhr

Die Vorbereitungsgruppe für das Erntefest im Lübtheener Ortsteil hat sich entschieden, den Termin am 8. September trotz der schwierigen Bedingungen für die Landwirte einzuhalten, um die Tradition zu wahren und in der Hoffnung , daß sich das Wetter zum Besseren wendet.

Die Mitglieder des Ortsvorstandes und der Feuerwehr Garlitz arbeiten mit vielen Ideen an der Vorbereitung des Erntefestes. Gefeiert wird wieder mitten im Dorf gegenüber des Feuerwehrhauses. Um 14 Uhr startet der Umzug der Festwagen in Langenheide an der Butz, führt über Garlitz nach Brömsenberg und zurück zum Festplatz in Garlitz.

Gegen 15.30 Uhr wird zum Büfett mit den verschiedensten leckeren Kuchen, gebacken von vielen Frauen aus der Dorfgemeinschaft, eingeladen. Ein Highlight folgt anschließend mit der Big Band „Blecheinander“ aus Groß Laasch, die uns schon viele Jahre begeistert. Für die Kinder steht auch eine Hüpfburg bereit. Am Abend kann nach Discomusik getanzt werden.