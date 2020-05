Ludwigslust : Geld wird knapp, die Kraft auch

Fitnessstudio-Chefin Nadine Kucharzewski zog gestern mit Leidensgefährten vor Staatskanzlei, um schnelle Wiederöffnung zu fordern

von Thorsten Meier

09. Mai 2020, 05:00 Uhr

„Das ist schon sehr, sehr komisch. Ich vermisse meine tägliche Arbeit und vor allem die Menschen, mit denen ich teilweise ja auch befreundet bin“, sagt Nadine Kucharzewski und zeigt in ihr gespenstisch leeres Fitness- und Gesundheitszentrum. Das hat sie vor 12 Jahren im Lindencenter eröffnet und sich damit einen beruflichen Herzenswunsch erfüllt. Der droht nun in Gefahr zu geraten. „Seit 18. März ist hier dicht, darf keiner mehr trainieren. Wir kommen jetzt jedoch in die Phase, dass der finanzielle Druck nicht mehr auszuhalten ist“, erklärt die 40-Jährige. Soll heißen, das Geld wird knapp. Nur durch die einzigartige wie hohe Solidarität der Mitglieder, die weiterhin ihre Beiträge zahlten, sei es bisher gelungen, nicht aufgeben zu müssen. „Davon sind wir sehr angetan und sagen Danke, Danke und nochmals Danke“, so die Fitness-Fachwirtin, die schon seit über zwei Jahrzehnten in ihrem Beruf wirkt. Übungsleiterin für Reha-Sport und Lehrerin für Sport, Reha sowie Gesundheit sei sie überdies, merkt die gebürtige Cottbuserin weiter an, die gestern mit Gleichgesinnten auf die Straße gegangen ist. Um sich Gehör zu verschaffen. Doch aus der Politik hat offenbar niemand Zeit, um mit den Demonstranten zu reden.

„Wir sind enttäuscht, dass sich keiner hat sehen lassen“, sagt Nadine Kucharzewski. Wir, damit meint sie 50 Betreiber und Mitglieder aus ganz Mecklenburg-Vorpommern, die vor die Staatskanzlei in Schwerin gezogen sind, um auf die prekäre Situation einer ganzen Branche aufmerksam zu machen. „Die allerdringlichste Forderung ist eine schnelle Wiedereröffnung aller Fitnessstudios. Schnellstmöglichst bedeutet für uns spätestens zum 18. Mai, besser wäre schon nächste Woche.“

Dass sie mit ihren Forderungen nicht alleine dasteht, weiß Nadine Kucharzewski nur zu gut aus den Anfragen in ihrem Studio. „Mich erreichen täglich bis zu 15 Anrufe von zum Teil recht verzweifelten Menschen, die sich wünschen, lieber heute als morgen wieder trainieren zu dürfen.“ Zahlreiche Mitglieder hätten internistische und orthopädische Beschwerden. „Der Sport, den sie bei uns regelmäßig ausüben können, hilft ihnen nachweislich.“

Doch jedes Land regelt den Sport an Hanteln, Trimmrädern und Laufbändern in Eigenregie. In NRW ermöglicht die Corona-Lockerung ab 11. Mai wieder das Training, Hessen und Schleswig-Holstein ziehen am 18. Mai nach. Bundesweit gibt es kein einheitliches Vorgehen, nur strenge Auflagen. Geschätzte 12 Millionen Mitglieder der Studios warten angesichts des verwirrenden Flickenteppichs sehnsüchtig auf ein Ende des Corona-Lockdowns. Laut Institut für Wirtschaftsforschung sollen deutschlandweit mittlerweile 81 Prozent aller Mitarbeiter in Schwimmbädern, Golfclubs, Fitnessstudios sowie Freizeit- und Vergnügungsparks bereits von Kurzarbeit betroffen sein.

Auf die strikten Regeln angesprochen, verweist die quirlige Unternehmerin auf ein Hygienekonzept, das der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig bereits vorgelegt worden sei. „Rund 80 Prozent der Regeln haben wir vor Corona schon als übliche Standards praktiziert. Sportgeräte werden vor der Benutzung mit Handtüchern abgedeckt, Desinfektionsmittel stehen bereit. Außerdem verfügen wir über gute Belüftungsmöglichkeiten im Studio. Wir können die Abstände von zwei Metern zwischen Geräten und Trainierenden garantieren“, berichtet Nadine Kucharzewski weiter. Da Mecklenburg-Vorpommern das Land mit der geringsten Infektionsrate sei, könne die Politik doch nun endlich auch den Fitnessstudios erlauben, wieder zu öffnen. „Ich weiß wirklich nicht, wie lange ich das noch durchstehe. Die Kraft lässt langsam nach. Und die Hoffnung, dass sich alles zum Guten wenden wird, auch“, gesteht Nadine Kucharzewski. Das Lachen in ihrem Gesicht weicht schlagartig einem besorgten Blick in ihr aufs modernste ausgestattete Refugium. In dem jetzt eigentlich der Teufel los sein müsste. Doch um die Infektionsdynamik des tödlichen Virus zu bremsen und die Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden, haben die Betriebsuntersagungen, wie es im Amtsdeutsch der Coronaschutzverordnung heißt, leider auch dazu geführt, dass viele Fitnessstudiobetreiber bedrohlich in geschäftliche Schieflage geraten sind. Nadine Kucharzewski will nicht dazu gehören. „Unsere Branche möchte nur wieder arbeiten dürfen. Es muss endlich weitergehen.“