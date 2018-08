Aktion : Geldsegen für die besten Ideen

Neustart für die Unterstützung der Ehrenamtler in der Region. SVZ und Sparkasse suchen die pfiffigsten Projekte in der ganzen Region

von Mayk Pohle

17. August 2018, 05:00 Uhr

Heute beginnt einer der anspruchsvollsten, aber auch erfolgreichen Aktionen für ehrenamtliche Projekte in der Region. Die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin hat wieder einmal insgesamt 30000 Euro ausgelobt, um möglichst vielen Projekten und Ideen konkret zu helfen. Unterstützt wird sie bei der Suche von der Schweriner Volkszeitung, damit die finanziellen Hilfen möglichst viele Menschen erreichen und auch ausgefallene Projekte eine Chance bekommen.

Die gemeinsame Aktion findet mit dem heutigen Start bereits zum siebten Mal statt und hat sich von Beginn an eines großen Echos erfreut. Im vergangenen Jahr gingen 36 Anträge mit einem Gesamtwert von fast 80000 Euro ein. Die Jury konnte nach ihrer Wahl schließlich 21 Vereinen und Ideen konkret helfen, im Einzelfall mit bis zu 3000 Euro. Mitmachen können Vereine und Verbände, die als gemeinnützig anerkannt sind, aber auch Bewerber, die im Geschäftsgebiet der Sparkasse wohnen. Konkret ist das der Bereich der Landeshauptstadt sowie der Altkreis Ludwigslust. Öffentliche Träger dürfen hingegen nicht mitmachen.

Die Vielfalt des Geförderten ist beeindruckend. Ob es ein Präsentationsstand für den Förderverein der Feuerwehr Wüstmark war oder Instrumente für die „kultursegel gGmbH“ in Pinnow oder die Kleinfeldtore für Schwarz- Weiß Eldena waren, sie alle wurden unterstützt. Dabei ist kein Wunsch zu ausgefallen: Der Feuerwehrverein Lüblow konnte mit seinem Preisgeld eine Wärmebildkamera finanzieren,die Herzdamen in Ludwigslust schafften sich mit dem Geld aus der Aktion fünf neue Nähmaschinen an.

Große Vereine, kleine Gruppe, rührige Initiativen, entscheidend ist und bleibt die ehrenamtliche Arbeit. Entsprechend unkompliziert ist auch die Antragstellung, um teilnehmen zu können. Wichtig ist, dass die geplanten Maßnahmen noch laufen und nicht beendet sind.

Dass es von der Übergabe bis zur Umsetzung etwas dauern kann, zeigte sich in diesem Jahr in Wittenburg. Der Förderverein zur Förderung der Schule am Friedensring konnte erst Ende April vom Einbau der neuen Spielgeräte auf dem Pausenhof berichten. Der Freude der Kinder tat das keinen Abbruch, und die Arbeit des Fördervereins hat es auch gestärkt, wie Sigrun Schön berichtetet. Das ist auch das Ziel der Aktion: Konkret helfen und dabei die Menschen ermutigen, die ehrenamtlich etwas für andere tun.

Für die Sparkasse kommt noch ein zweiter Aspekt hinzu. Die 30 000 Euro, die im November ausgeschüttet werden sollen, kommen aus dem Erlös des PS-Lotterie-Sparens. „Diese Form des Sparens ist und bleibt ein voller Erfolg“, bestätigte Torsten Mönnich von der Sparkasse. Die Kunden kaufen dabei ein Los im Wert von 5 Euro im Monat. Der Großteil wird angespart, der Rest geht in die Lotterie.

Teilnahmeschluss der Förderungsaktion für das Ehrenamt ist in diesem Jahr der 5. Oktober. Wer mitmachen will, muss den Projektantrag ausfüllen und seine Freistellung von der Körperschafts- und Gewerbesteuer nachweisen. Die Formulare finden sich unter www.sparkasse-mecklenburg-schwerin.de. Zudem gibt es unter Tel. 0385/5512222 auch noch ein Servicetelefon.