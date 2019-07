Neuhaus : Gelungene Premiere in neuen Trikots

Der Start in die neue Saison 2019/20 ist für die Reservemannschaft der Neuhauser Fußballer gelungen.

von snit

30. Juli 2019, 08:54 Uhr

Die Mannschaft gewann ihr Pokalspiel am Sonntag zu Hause gegen den SV Thomasburg II mit 7:0. Absolviert haben die Spieler die Partie in neuen Trikots. Sie wurden von der Bäckerei „Manfred Ickert“ gesponsert. Mit dem Sieg steht die zweite Neuhauser Vertretung in der nächsten Runde des Reservepokals. Unschön an der Partie war, dass sich zwei gegnerische Spieler so schwer verletzten, dass sie zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht werden mussten. Sogar ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Der Schritt in die nächste Pokalrunde blieb der ersten Männermannschaft des TV Neuhaus derweil verwehrt. Sie verlor ihr Heimspiel am Sonntag gegen den eine Liga höher spielenden TuS Barskamp mit 0:5.