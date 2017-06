Treffen in Dreilützow : Glaubensbekenntnis im Walddom

vergrößern 1 von 1 Foto: Tilo röpke 1 von 1

So eine Kulisse und vor allem so eine Zahl an Teilnehmern wünschen sich Erzbischof Stefan Heße aus Hamburg und Pfarrer Bernhard Angrick aus Wittenburg wohl öfter. Am Sonntag waren knapp 1000 Katholiken in den Schlosspark nach Dreilützow gepilgert. Dabei ist das kleine Dorf kein klassischer Wallfahrtsort, wie Pfarrer Angrick erklärt: „Dreilützow hat schon seine eigene Geschichte, aber mit Wallfahrtsorten wie Rom oder Jerusalem nichts zu tun.“ Und dennoch kommen jedes Jahr hunderte Gläubige aus Westmecklenburg in den Schlosspark.

„Zu DDR–Zeiten war es nicht erlaubt, dass sich Christen überall treffen“, erzählt Pfarrer Angrick. „In Dreilützow gab es aber ein kirchliches Gelände, mit Schloss und Park, dort durfte man sich versammeln. Die Treffen haben schon Anfang der 1950er Jahre begonnen.“ Zunächst seien es kleinere Jugendtreffen gewesen, später kamen ein Frauen– und ein Männertreffen dazu. „Es waren Tage des Wiedersehens, auch für viele Flüchtlinge, die infolge des Zweiten Weltkriegs kamen.“

Im Mittelpunkt stand damals wie heute das Religiöse. Darum ist der zentrale Punkt des Treffens auch die Heilige Messe. Sie wurde gestern von Erzbischof Stefan Heße im Walddom, einer Freilichtbühne auf dem Schloßgelände, abgehalten. Danach gab es noch ein Picknick, ein Programm für Kinder, ein Konzert in der Dorfkirche und einen Workshop. Dieses Treffen sei eben ein Tag der Gemeinschaft, so Pfarrer Angrick, in diesem Jahr unter dem Motto: ‘Herr, erneuere deine Kirche und fange bei mir an.’

„Die Kirche muss den Anforderungen der Zeit gerechter werden“, meint der Wittenburger Priester. „Religion ist etwas, das für viele fremd geworden und häufig mit Vorurteilen belastet ist.“ Die Kirche stecke daher in einem Erneuerungsprozess, bei dem die Gemeinden mitgestalten wollen, dürfen und sollen. „Das ist bei uns in der Kirche neu.“ Spätestens seit Papst Franziskus aber offenbar gewünscht. Gerade mit Blick in die Zukunft stehe man vor neuen Herausforderungen. „Die Strukturen müssen sich ändern, die Gemeinden werden, von der Zahl der Gläubigen her, immer kleiner. Daher wird die Anzahl der Gemeinden künftig drastisch reduziert werden.“ Man sei auf dem Weg von einer versorgten, zu einer sich sorgenden Kirche. Was der Pfarrer damit meint: „Ich muss mich um meinen Glauben selber kümmern, ich werde nicht einfach durch die Kirche versorgt.“

Dieses sich selber um den Glauben kümmern, dürfte den Katholiken in Mecklenburg nicht fremd sein, verwöhnt mit vielen Gemeinden und einer reichen Zahl an Glaubensbrüdern sind sie jedenfalls nicht. Sie müssen schon den ein oder anderen Weg auf sich nehmen, um an einem Gottesdienst teilzunehmen, wie auch der Pfarrer selbst. An jedem Wochenende kommen für Bernhard Angrick einige Kilometer zusammen. Am Samstagabend hält er meist eine Messe in Boizenburg ab, am Sonntag dann in Wittenburg, Hagenow und umliegenden Dörfern. Da muss er sich schon auf helfende Hände verlassen können.

So auch an diesem Wochenende in Dreilützow, denn ohne die Anwohner und Feuerwehr, die die Vor– und Nachbereitungen sowie Ordnungsdienste übernommen haben, hätte das Treffen in dieser Form wohl nicht stattfinden können.

erstellt am 26.Jun.2017 | 05:00 Uhr