Zarrentin : Gospelchor gibt Jahreskonzert

von svz.de

22. Juli 2019, 08:15 Uhr

„ Let’s sing together “ – unter diesem Motto lädt der Zarrentiner Gospelchor „Ciscoes“ am Sonnabend, dem 24. August, nach Zarrentin in die Kirche ein. Unter der Leitung von Elmar Roetz präsentieren die Sänger klassische und moderne Gospels sowie Lieder anderer Genres. Auf diesen Jahreshöhepunkt bereiten sich die „Ciscoes“ in Workshops und wöchentlichen Proben intensiv vor. Und auch Musikliebhaber können sich schon intensiv auf dieses Erlebnis vorbereiten. Startet der Kartenvorverkauf für das Konzert, das um 16 Uhr beginnt, doch bereits am 10. August. Im Tee- und Geschenkestübchen, Hauptstraße 12, Zarrentin liegen die Karten bereit.

Weitere Informationen gibt es unter der Email www.gospelchor-zarrentin.de.