Toddin : Großes Fest zum Jubiläum

Toddin feiert seine 825 Jahre an einem Wochenende im August

von Grit Wenkstern

18. Februar 2019, 09:18 Uhr

Für die Einwohner des Ortes Toddin ist 2019 ein spannendes Jahr. Denn neben der Fusion mit der Gemeinde Setzin am 26. Mai steht noch ein weiteres Großereignis an. Toddin wurde erstmalig 1194 in einer Urkunde erwähnt und wird somit 825 Jahre alt. Das Ereignis wird am 24. und 25. August gefeiert. Hierzu lädt die Gemeinde alle Gramnitzer und Toddiner mit ihren Gästen sowie die Einwohner Setzins herzlichst ein.

Eingeläutet wird das Fest mit einem großen Umzug durch den Ort Toddin. Musikalisch begleitet wird dieser durch die Lustigen Musikanten aus der Griesen Gegend, und der Umzug endet im Park. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen im Zelt und die Kinder der Kindertagesstätte „Wichtelhaus“ zeigen ein kleines Programm. Abends kann nach Herzenslust bis in den frühen Morgen getanzt werden.

Am Sonntag findet ein Frühschoppen statt. Musikalisch wird er von den Lustigen Musikanten aus der Griesen Gegend begleitet. Eine Showeinlage gibt es von den Toddiner Sportfrauen. Während die „ältere“ Generation im Zelt tüchtig feiern kann, können sich die Kleinsten auf der Hüpfburg ordentlich austoben, Kinderkarussell fahren oder Pony reiten. Gespannt darf man auch sein, was sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Toddin für eine Überraschung für Groß und Klein einfallen lassen.

Damit das große Fest für jedermann sichtbar ist, freut sich der Festausschuss, wenn alle Einwohner ihr Grundstück festlich schmücken. Unterstützend wird von der Gemeinde eine Wimpelkette das Dorf zieren. Darüber hinaus wird eine Strohfamilie den Ort verschönern und auf das Fest hinweisen. Der Festausschuss wird in regelmäßigen Abständen die Einwohner von Toddin und Gramnitz zum Stand der Festlichkeiten informieren.

Zu den jeweiligen kulturellen Veranstaltungen wird es im Vorfeld weitere Informationen geben. Der Festausschuss sowie die Kulturkommission und die Bürgermeisterin freuen sich auf das große Fest mit ihren Einwohnern und deren Gästen.