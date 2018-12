Wittenburg : Großes Interesse

Mehr als 300 Bewerber bei Dr. Oetker.

von Mayk Pohle

05. Dezember 2018, 10:41 Uhr

Mehr als 300 Interessenten sind in dieser Woche zu den Bewerbertagen bei Dr. Oetker gekommen. Die fanden am Montag und gestern auf dem Werksgelände statt. Hintergrund ist die Kapazitätserweiterung in der Pizzafabrik. Konkret geht es um 80 neue Jobs, die geschaffen werden. Werksleiter Dr. Detlef Förster zeigte sich mit dem Echo gestern mehr als zufrieden, zumal es Interessenten aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen gegeben habe. Mit den Bewerbertagen sei die Personalfindung aber keineswegs abgeschlossen.